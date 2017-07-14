Парламент Бразилии в августе проголосует по судебному процессу над Темером

Напомним, действующему главе государства были предъявлены обвинения в получении взяток.

Нижняя палата парламента Бразилии — палата депутатов — в августе проголосует за то, приостанавливать ли президентские полномочия действующего главы государства Мишела Темера, что позволит начать в его отношении судебное разбирательство, сообщает DW.

— После заслушивания глав парламентских групп достигнуто соглашение, чтобы голосование прошло 2 августа, — приводят СМИ слова главы палаты депутатов Родригу Майя.

Напомним, ранее Темеру были выдвинуты официальные обвинения в коррупции. Свидетельские показания против главы государства дал совладелец холдинга J&F Жоэсли Батисту. Сам Темер отрицает любые нарушения и настаивает, что не уйдёт в отставку.