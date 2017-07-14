Кэрри Фишер посмертно номинирована на "Эмми"

За всю историю премия присуждалась лишь шести покойным актёрам, в том числе Ингрид Бергман и Одри Хепберн.

Актриса Кэрри Фишер посмертно номинирована на премию "Эмми" за гостевое появление в британском сериале "Катастрофа". Как отмечает Hollywood Reporter, Фишер закончила съёмки своих сцен ​​незадолго до смерти.

Лучшей приглашённой актрисой, помимо Фишер, могут стать Ванда Сайкес ("Черноватый"), Бекки Энн Бейкер ("Девчонки"), Анджела Бассетт ("Мастер не на все руки"), Мелисса Маккарти и Кристен Уиг (обе — за участие в комедийном телешоу SNL).

Отмечается, что посмертные номинации нередки на "Эмми" как дань уважения, однако за всю историю награда присуждалась лишь шести уже скончавшимся актёрам: Ингрид Бергман, Одри Хепберн, Раулю Джулии, Диане Гиланд, Марион Лорн и Алисии Пирс.

Как сообщал Лайф, Кэрри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни после перенесённого во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес инфаркта. Спустя сутки 84-летняя мать Фишер — актриса Дебби Рейнольдс, известная по роли в мюзикле "Поющие под дождём", скончалась после инсульта.