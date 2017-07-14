Кэрри Фишер посмертно номинирована на "Эмми"

Актриса Кэрри Фишер посмертно номинирована на премию "Эмми" за гостевое появление в британском сериале "Катастрофа". Как отмечает Hollywood Reporter, Фишер закончила съёмки своих сцен незадолго до смерти.
Лучшей приглашённой актрисой, помимо Фишер, могут стать Ванда Сайкес ("Черноватый"), Бекки Энн Бейкер ("Девчонки"), Анджела Бассетт ("Мастер не на все руки"), Мелисса Маккарти и Кристен Уиг (обе — за участие в комедийном телешоу SNL).
Отмечается, что посмертные номинации нередки на "Эмми" как дань уважения, однако за всю историю награда присуждалась лишь шести уже скончавшимся актёрам: Ингрид Бергман, Одри Хепберн, Раулю Джулии, Диане Гиланд, Марион Лорн и Алисии Пирс.
Как сообщал Лайф, Кэрри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни после перенесённого во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес инфаркта. Спустя сутки 84-летняя мать Фишер — актриса Дебби Рейнольдс, известная по роли в мюзикле "Поющие под дождём", скончалась после инсульта.
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