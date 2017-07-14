Cемья из четырёх человек погибла при пожаре под Пензой

Частный дом сгорел на улице Победной в селе Бессоновке Пензенской области. После пожара были найдены тела четырёх человек.
Среди погибших — трое взрослых и один малолетний ребёнок. Причина пожара выясняется.
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