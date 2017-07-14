Итальянка спасла жизнь отцу благодаря сериалу

54-летний мужчина перенёс инфаркт, спустя несколько дней он был выписан из больницы.

18-летняя итальянка спасла жизнь 54-летнему отцу, воспользовавшись знаниями, полученными при просмотре сериала о врачах "Анатомия страсти", сообщают итальянские СМИ.

Рано утром девушку разбудила испуганная мама — она кричала, что отец не дышит. Она позвонила в скорую, а сама в ожидании прибытия врачей под руководством диспетчера стала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца находящемуся без сознания отцу. Итальянка рассказала, что правила оказания первой помощи она узнала при просмотре сериала "Анатомия страсти".

Отец девушки, перенёсший острый инфаркт миокарда, был выписан из больницы спустя несколько дней интенсивного лечения.

"Анатомия страсти" (Grey's Anatomy) — американский сериал о буднях больницы и её сотрудников, его премьера состоялась в 2005 году.