Трасса превратилась в реку из угрей из-за ДТП в Орегоне

Для того, чтобы очистить дорогу от рыбы, спасателям пришлось сузить проезжую часть до одной полосы.

Сотни живых угрей оказались на проезжей части в результате ДТП в американском штате Орегон. Об этом сообщает департамент пожарной охраны штата.

По информации департамента, грузовик с 13 контейнерами, заполненными угрями, перевернулся на оживлённой трассе. В итоге вся рыба оказалась на дороге.

HWY 101 mp 131 just got slimed. Fortunately no injuries. pic.twitter.com/jyBoZovzaz — Depoe Bay Fire Dist. (@DepoeBayFire) 13 июля 2017 г.

При ДТП были повреждены несколько легковых автомобилей. Никто из людей не пострадал. Спецслужбам, чтобы очистить трассу, пришлось сузить проезжую часть до одной полосы.