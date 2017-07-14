Трасса превратилась в реку из угрей из-за ДТП в Орегоне

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Трасса превратилась в реку из угрей из-за ДТП в Орегоне

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Для того, чтобы очистить дорогу от рыбы, спасателям пришлось сузить проезжую часть до одной полосы.

Сотни живых угрей оказались на проезжей части в результате ДТП в американском штате Орегон. Об этом сообщает департамент пожарной охраны штата.

По информации департамента, грузовик с 13 контейнерами, заполненными угрями, перевернулся на оживлённой трассе. В итоге вся рыба оказалась на дороге.

При ДТП были повреждены несколько легковых автомобилей. Никто из людей не пострадал. Спецслужбам, чтобы очистить трассу, пришлось сузить проезжую часть до одной полосы.

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