Тимберлейк бросился на помощь женщине, в которую попал мяч во время игры в гольф

Американский поп-музыкант Джастин Тимберлейк пришёл на помощь женщине, в которую угодил мяч во время гольф-турнира, пишет Daily Mail.
12.07 | Trecho do vídeo. Para assistir por completo, acesse: https://t.co/UT49MEqmAp pic.twitter.com/PeGhiN1Hh6— Justin Timberlake BR (@jtbrasil) 13 июля 2017 г.
Инцидент произошёл в ходе турнира по гольфу для звёзд на озере Тахо в штате Невада. Мячик попал в одну из зрительниц, отчего та упала. Спустя несколько секунд к пострадавшей подбежали несколько человек, в том числе Тимберлейк. Певец некоторое время разговаривал с женщиной, а затем вернулся к игре.
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