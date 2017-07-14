Тимберлейк бросился на помощь женщине, в которую попал мяч во время игры в гольф

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Тимберлейк бросился на помощь женщине, в которую попал мяч во время игры в гольф

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Джастин Тимберлейк. Фото: Twitter/@JBandJT

В течение нескольких минут певец общался с пострадавшей, после чего вернулся к игре.

Американский поп-музыкант Джастин Тимберлейк пришёл на помощь женщине, в которую угодил мяч во время гольф-турнира, пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в ходе турнира по гольфу для звёзд на озере Тахо в штате Невада. Мячик попал в одну из зрительниц, отчего та упала. Спустя несколько секунд к пострадавшей подбежали несколько человек, в том числе Тимберлейк. Певец некоторое время разговаривал с женщиной, а затем вернулся к игре.

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