Тимберлейк бросился на помощь женщине, в которую попал мяч во время игры в гольф

В течение нескольких минут певец общался с пострадавшей, после чего вернулся к игре.

Американский поп-музыкант Джастин Тимберлейк пришёл на помощь женщине, в которую угодил мяч во время гольф-турнира, пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в ходе турнира по гольфу для звёзд на озере Тахо в штате Невада. Мячик попал в одну из зрительниц, отчего та упала. Спустя несколько секунд к пострадавшей подбежали несколько человек, в том числе Тимберлейк. Певец некоторое время разговаривал с женщиной, а затем вернулся к игре.