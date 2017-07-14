В Алеппо готовятся снова запустить крупнейшую водонасосную станцию

Когда объект находился под контролем ИГИЛ, боевики превратили в пустыню тысячи гектаров плодородной земли.

В Алеппо специалисты завершают восстановление крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции, построенной ещё советскими специалистами на реке Евфрат. Ранее станция находилась под контролем боевиков ИГИЛ*, однако после наступления сирийской армии при поддержке ВКС РФ инженеры получили возможность снова запустить её.

— Все 14 насосов находятся в исправном состоянии, необходимо устранить лишь мелкие неполадки в обеспечивающем их работу оборудовании, — рассказал журналистам главный инженер станции Ахмад Хамун.

По его словам, когда террористы захватили станцию, то направили воду в контролируемые ими районы и оставили высыхать тысячи гектаров плодородной земли. Наступление сирийской армии при поддержке ВКС РФ в марте предотвратило уничтожение боевиками основного производственного зала станции. Тем не менее боевикам удалось взорвать опоры ЛЭП. В настоящее время их восстановлением в круглосуточном режиме и занимаются специалисты.

Водонасосная станция на реке Евфрат была запущена советскими специалистами 28 лет назад для перекачки воды в 72-километровый канал.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.