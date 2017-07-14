Суд на Гавайях отменил действие миграционного указа Трампа для бабушек и дедушек

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Суд на Гавайях отменил действие миграционного указа Трампа для бабушек и дедушек

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Суд на Гавайях расширил перечень лиц, на который не распространяется действие миграционного указа Трампа. Как сообщает AP, теперь к невестам, женихам и близким родственникам граждан государств из запрещённого списка, которые являются гражданами США, держателями виз или имеют бизнес в стране, прибавились также бабушки и дедушки.

Напомним, в соответствии с указом президента США въезд на территорию страны запрещается гражданам шести государств — Ирана, Ливии, Судана, Сомали, Сирии и Йемена.

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