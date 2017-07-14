Английский клуб объявил о продлении контракта с голкипером в стиле боевика

Примечательно, что весь прошлый сезон в "Саутгемптоне" Стюарт Тейлор провёл на скамейке запасных.

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" продлил контракт с голкипером Стюартом Тейлором. Рассказать об этом команда решила необычным способом — в виде трейлера к боевику.

Периодически в видеозаписи всплывают выдержки из якобы рецензий кинокритиков, как это обычно делается в трейлерах к фильмам: "Ещё одна сложная съёмка о футбольных подписаниях", "Излишне сложно", "Просто анонс ******* (долбаного. — Прим. Лайфа) продления контракта". Затем эти сообщения сменяют твиты болельщиков по той же теме.

Отметим, что 36-летний Тейлор выступает за "Саутгемптон" с 2016 года. Всего за свою 20-летнюю карьеру игрок провёл не более ста футбольных матчей.