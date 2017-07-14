Россия и Таджикистан начали совместную проверку боеготовности войск

Более трёх тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники будут участвовать в первой совместной проверке боевой готовности армий России и Таджикистана. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

— Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон, — сказал Рощупкин.