Россия и Таджикистан начали совместную проверку боеготовности войск

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Россия и Таджикистан начали совместную проверку боеготовности войск

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Мокрушин

Более трёх тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники будут участвовать в первой совместной проверке боевой готовности армий России и Таджикистана. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

— Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон, — сказал Рощупкин.

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