В Крыму мошенники требуют с туристов курортный сбор

Глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму призвал ничего не платить, какие бы документы они ни показывали.

Руководитель комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил о том, что неизвестные мошенники в Крыму требуют с отдыхающих курортный сбор, которого на самом деле не существует.

— Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги, — цитирует РИА "Новости" Черняка.

Напомним, законопроект о курортном сборе действительно предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в качестве эксперимента. Но, согласно планам, он начнёт действовать с 1 мая 2018 года.

— Взиматься он будет только в средствах размещения при поселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут, — подчеркнул Черняк.