Корабли ВМФ РФ проведут ракетные пуски у побережья Сирии

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Корабли ВМФ РФ проведут ракетные пуски у побережья Сирии

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Кадр из видео на Youtube Минобороны РФ.

По данным СМИ, Россия уже предупредила о том, что в Средиземном море могут состояться пять пусков.

Корабли ВМФ РФ в ближайшие две недели могут провести ракетные пуски у побережья Сирии. Как сообщает "Интерфакс", об этом свидетельствуют международное извещение для авиационного персонала и навигационное предупреждение для мореплавателей.

Отмечается, что это будут испытательные пуски. Всего их будет пять: 14, 19, 21, 26 и 28 июля в период с 8 утра до 18:00 мск. В связи с учениями ВМФ РФ должен быть закрыт участок в международных водах Средиземного моря возле побережья Сирии.

9 июля сообщалось, что к берегам Сирии направился фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен". Он отправился в поход в Средиземное море, снявшись с якоря в Севастополе.

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