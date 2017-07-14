Ракета-носитель "Союз-2.1А" успешно стартовала с Байконура

Корабль должен вывести на орбиту 73 спутника, включая аппарат дистанционного зондирования планеты "Канопус-В-ИК".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 73 спутниками на борту была запущена в расчётное время с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом журналистам сообщил представитель Роскосмоса.

Согласно расчётам специалистов, головной блок со спутниками и разгонный блок "Фрегат" должны выйти на орбиту Земли и в 10:38 по московскому времени запустить аппарат дистанционного зондирования планеты "Канопус-В-ИК". Он предназначен для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Например, лесных пожаров или выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

После вывода на отдельную орбиту спутника "Канопус-В-ИК", ракета-носитель трижды проведёт операции по изменению орбиты. Во время каждой тремя "пакетами" будут запущены 72 малых спутника. Затем предусмотрен сход разгонного блока с орбиты.