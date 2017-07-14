Jaguar презентовал компактный кроссовер, который составит конкуренцию BMW X1

E-PACE станет первой моделью британского автогиганта, оснащённой проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT.

Компания Jaguar Land Rover презентовала новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE, который ориентирован на молодёжную аудиторию и аудиторию средних лет.

Пятиместный полноприводный автомобиль с системой Active Driveline будет доступен с пятью силовыми агрегатами — тремя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. Модель оснащена проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT, а также точкой доступа 4G Wi-Fi.

В качестве конкурентов этой модели называют такие паркетники, как BMW X1, Audi Q3, а также Range Rover Evoque.

На российском рынке модель появится весной 2018 года. Стоимость кроссовера в зависимости от версии и комплектации составляет от 2,5 до 3,9 миллиона рублей.