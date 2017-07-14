Пилот рассказал, как пассажирам побороть страх во время турбулентности

Чтобы воспользоваться его нехитрым методом, достаточно ручки и чистого листка бумаги.

Американский пилот с 40-летним стажем Рон Нильсен рассказал, как пассажирам побороть страх во время турбулентности. Об этом сообщает Mirror.

— Нужно взять ручку в руку, не которой обычно вы пишете, а в другую, и начать писать своё имя, пока не закончится зона турбулентности. Во-первых, это отвлечёт от турбулентности, а во-вторых, такое действие нарушит ваш мыслительный процесс, — говорит пилот.

Как отмечает издание, порядка 20 миллионов человек во всём мире боятся летать.