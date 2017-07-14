Косачёв прокомментировал заявление Макрона про Асада

По мнению главы международного комитета Совфеда, эти слова означают возвращение Франции в большую политику.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция больше не требует ухода Башара Асада с президентского поста в Сирии.

По мнению Косачёва, таким образом Макрон ознаменовал возвращение страны в большую политику в качестве ключевого игрока.

— Условие о непременном уходе сирийского лидера в качестве предпосылки для сотрудничества с самого начала было предлогом для уклонения от оного и причиной для, можно сказать, громкого бездействия. То есть когда было много информационного шума вокруг действий того же Дамаска, России или Ирана, но никаких собственных активных шагов со стороны Франции или её союзников по НАТО, — поясняет в "Фейсбуке" глава международного комитета Совфеда.

Косачёв завершил свой пост словами о том, что Россия готова рассмотреть любые конструктивные идеи по этому вопросу.

Ранее Лайф писал о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна больше не требует отставки сирийского лидера Башара Асада. Главной задачей Макрон назвал борьбу с терроризмом. Глава французского правительства и раньше делал заявления о том, что страна не рассматривает Асада как врага.