Задержана сотрудница ГБУ "Жилищник", прикрывавшая прогулы Мары Багдасарян

25-летнюю Веронику Новикову подозревают в подделке и сбыте фальшивых документов.

Полицейские задержали сотрудницу ГБУ "Жилищник" 25-летнюю Веронику Новикову. Её подозревают в том, что она прикрывала прогулы стритрейсерши Мары Багдасарян, которая должна была присутствовать на обязательных работах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Новиковой уже возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Пока сотрудницу ГБУ "Жилищник" отпустили под подписку о невыезде. А поддельный документ, в котором Новикова ставила пометки о том, что Мара Багдасарян якобы присутствовала на обязательных работах, изъят как вещественное доказательство.

Как ранее сообщал Лайф, гонщицу приговорили к шести суткам административного ареста за уклонение от обязательных работ.