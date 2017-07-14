Мейвезер обозвал Макгрегора стриптизёром и забросал деньгами

Ирландский боец не стал реагировать на провокацию американца, ограничившись лишь одной репликой.

Экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер устроил провокационное шоу во время пресс-конференции в преддверии своего боя со звездой смешанных единоборств, чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором. Во время своей речи американец сначала назвал ирландского бойца стриптизёром, затем попросил включить музыку и под неё стал забрасывать Макгрегора однодолларовыми купюрами. Видео инцидента разместили в официальном твиттер-аккаунте UFC. Стоит отметить, что, несмотря на провокацию Мейвезера, ирландец был невозмутим.

Отметим, поединок между Макгрегором и Мейвезером намечен на 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. На счету 40-летнего американца числится 49 боев, в каждом из которых он одержал победу. Притом 26 — нокаутом. На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу. Из них 18 нокаутом.