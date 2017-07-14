СК РФ возбудил дело на украинских военных после очередного обстрела Донецка

В результате обстрела 10 июля были ранены двое человек — мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту очередного обстрела Донецка украинскими военнослужащими. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

— 10 июля 2017 года примерно в 23 часа по местному времени военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, — отметили в ведомстве.

По словам Петренко, в результате обстрела ранены были двое человек — мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения. Помимо этого, были повреждены или полностью разрушены несколько жилых домов по улицам Зеленый Гай и Галичской в городе Донецке.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны").

Как сообщал Лайф, в июне Следственный комитет РФ возбудил три дела по обстрелам в Донбассе.