В ЛНР сообщили об испытаниях систем управления артогнём со стороны Украины

Согласно данным МВД республики, испытания были проведены в посёлке Калиново для комиссии военного руководства украинской армии.

В МВД ЛНР сообщили о том, что у линии соприкосновения в Донбассе комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины провела испытания систем управления артиллерийским огнём.

— Одиннадцатого июля 2017 года на горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от военнослужащего 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады. Мужчина рассказал о проведении… испытаний новых украинских систем управления артиллерийским огнём, — цитирует РИА "Новости" слова представителя центра по взаимодействию с общественностью МВД Луганской Народной Республики.

Согласно полученным данным, в испытаниях у села Калиново участвовала комиссия из 18 человек. Утверждается, что украинские силовики тестировали системы управления артиллерийским огнём ГИС "Арта" и МАГ "Арта" с целью выявления лучшего и дальнейшего использования в вооружении.

В МВД ЛНР добавили, что данный факт попал в книгу учёта происшествий и преступлений ведомства.