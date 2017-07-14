Путин направил Макрону поздравления ко Дню взятия Бастилии

Российский лидер отметил, что Франция традиционно относится к числу ведущих партнёров нашей страны в Европе и в мире в целом.

Президент РФ Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии и отметил, что российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом, в частности, напомнила выставка, посвящённая трёхсотлетию визита императора Петра I во Францию, которую Путин и Макрон открыли в Версальском дворце в мае текущего года.

— Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу, — приводит текст поздравления пресс-служба Кремля.

День взятия Бастилии французы считают главным национальным праздником. В этот день празднуется годовщина штурма одноимённой крепости-тюрьмы во время Великой французской революции, ставшей символом победы над абсолютизмом и монаршим деспотизмом.