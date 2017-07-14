В РФ возбудили второе уголовное дело за пьяную драку на борту самолёта

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросался на других пассажиров и экипаж, не реагируя на просьбы успокоиться и спокойно продолжить полёт.

В России возбуждено второе по счёту уголовное дело на авиадебошира, передаёт телеграм-канал Mash.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать на Android и iOS).

30 июня подвыпивший мужчина устроил часовую драку с пассажирами и членами экипажа на рейсе Red Wings из Москвы в Анталью. Смутьяна удалось успокоить, и самолёт успешно приземлился в пункте назначения. Однако по прилёте турецкая полиция почему-то не задержала хулигана, и он отправился отдыхать.

Возмездие настигло россиянина уже по возвращении домой. В Москве авиадебошира прямо у трапа встретили сотрудники МВД.