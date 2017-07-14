СК РФ возбудил дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Марий Эл

Это связано с резонансным делом главы Марий Эл Леонида Маркелова, который находится в СИЗО "Лефортово".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиды Долгушевой. Как сказал следователь в Басманном суде Москвы, это связано с резонансным делом экс-главы республики Леонида Маркелова.

Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте ещё одного фигуранта по делу — бизнесмена Николая Криваша. Несмотря на то что суд уже выдавал санкцию на арест бизнесмена, Мосгорсуд отменил данное решение и сейчас оно вновь находится на рассмотрении.

По версии следователей, Маркелов получил от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша взятку в размере более чем 235 миллионов рублей, взамен гарантируя покровительство. Посредником главы Марий Эл в этом деле была Наталья Кожанова, которая сейчас находится под стражей.

Как отметили в суде, Кривашу заочно предъявлено обвинение. Он находится в федеральном розыске.

Напомним, 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Леонида Маркелова с должности главы Марий Эл по собственному желанию. 13 апреля он был задержан по подозрению в получении взятки.