В патриархии рассказали, что было в красной коробке в машине Путина на Валааме

По словам очевидца, сотрудник службы безопасности держал на коленях икону, которую несподручно было нести президенту из-за её веса.

В слухах и домыслах о том, кто же сидел на заднем сиденье автомобиля президента России Владимира Путина на Валааме и что находилось у него на коленях, поставил точку глава пресс-службы патриарха Кирилла. Как написал священник Александр Волков на своей странице в "Фейсбуке" в машине действительно находился сотрудник службы безопасности, который держал в красной коробке икону.

— Дабы не вызывать какие-то смущения сетевым мусором, забивающим иногда и головы вполне добропорядочных граждан, сообщаю в качестве свидетеля всего бывшего следующее. Президент приехал на машине за рулём, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжёлая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм, — написал Александр Волков.

Как писал Лайф, ранее информацию, что на заднем месте автомобиля президента сидел сотрудник службы безопасности, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он объяснил, что Путин открыл заднюю дверь, чтобы забрать пиджак, который в этот момент вынес другой сотрудник службы безопасности.

Кроме того, священнослужитель опроверг домыслы относительно инцидента при посадке в машину, когда Владимир Путин резко одёрнул руку от патриарха Кирилла. По словам Александр Волкова настоятель РПЦ хотел уступить президенту место в автомобиле патриархии справа. Однако Владимир Путин также хотел, чтобы патриарх сел справа.

— Будучи хозяином машины, патриарх взял под ручку президента, чтобы предложить ему сесть справа, но президент это место в свою очередь уступил Патриарху и проследовал на левое заднее место. Так они и доехали несколько сот метров до монастырского архондарика. Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем, — подытожил Александр Волков.