Москвичи забыли в метро рекордное число зонтиков, синтезатор и слепки зубов

Всего в бюро оставленных вещей столичной подземки поступило более 160 предметов.

В Московском метрополитене рассказали, что с начала июля жители столицы забыли в подземке просто рекордное количество зонтиков, а также музыкальный синтезатор и стоматологические слепки зубов.

— С начала июля на склад забытых вещей, расположенный на станции "Котельники" Московского метрополитена, поступило 164 предмета, — сообщили в пресс-службе подземки, передаёт РИА "Новости".

При этом в списке утерянных вещей также оказались украшения пассажиров. В подземке пояснили, что забытые вещи были найдены в вагонах, переходах и на платформах.