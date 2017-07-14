На Украине спрос на коллекторов возрос на 300 процентов

Обычно за услуги коллектора предлагают 15 тысяч гривен плюс процент от суммы, которую вернут должники.

За последние два года на Украине на 300 процентов вырос спрос на коллекторов. Согласно данным сайтов по поиску персонала, эта профессия находится на первых местах по востребованности.

— За последние два года спрос на различные коллекторские услуги, как операторов кол-центров или непосредственно коллекторов, проводящих разъяснительную работу лично, вырос в три раза, — цитируют украинские "Вести" слова HR-эксперта сайта Rabota.ua Татьяны Пашкиной.

Она добавила, что новые коллекторские компании открываются ежемесячно.

Обычно за услуги коллектора предлагают 15 тысяч гривен плюс процент от суммы, которую вернут должники.