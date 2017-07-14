Порошенко за два года получил более 200 подарков от иностранных делегаций

Как сообщается, среди них было сувенирное яйцо с флагами Украины и Канады, а также книга, сертификат на посадку оливы и многое другое.

Президент Украины Пётр Порошенко с 2014 по 2016 год получил 284 подарка от представителей иностранных делегаций. Это в том числе сувенирное яйцо с флагами Украины и Канады, книга-альбом о Норвегии, сертификат на посадку оливы, ваза и набор сувенирных бутылочек. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, стеклянную серебристую сферическую вазу главе Украины вручил спикер Сейма Латвии. Сувенирное лицо с флагами — представители канадско-украинской медицинской миссии. От Литвы вручали набор сувенирных бутылочек.

Из Австрии Порошенко получил нож в футляре, предназначенный для открытия писем. От Франции ему вручили карту памяти в виде автомобиля Красного Креста, а от Грузии — мозаику.