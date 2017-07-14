Захарова рассказала о масштабной хакерской атаке на электронную почту МИД РФ

В итоге киберпреступники получили доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства.

Электронная почта Министерства иностранных дел РФ подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Электронная почта Министерства иностранных дел была подвергнута хакерской атаке. Очень масштабной, крупной, с большими последствиями Мария Захарова

По словам официального представителя МИД РФ, расследование показало, что на адреса электронной почты пользователей домена mid.ru пришло порядка 138 поддельных писем.

Захарова отметила, что для рассылки использовалась скомпрометированная учётная запись Посольства РФ в Иране, а IP-адрес был зарегистрирован в Венгрии.

— В результате целого ряда манипуляций злоумышленники получали доступ к электронной почте пользователей, которые переходили по ссылке, а также к другим ресурсам МИД РФ, — подытожила дипломат.

Отмечается, что хакерская атака произошла днём 29 июня.