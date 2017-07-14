Вице-спикер Рады предложила окроплять "бесноватых" вместо чтения "Отче наш"

Ирина Геращенко отмечает, что молитва — это дело интимное и с Богом хочется быть наедине.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала в "Фейсбуке" предложение начинать сессионный день парламента с коллективного зачитывания молитвы "Отче наш". Вместо этого она с иронией предложила окроплять "бесноватых" в зале Рады.

— Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов… Я предлагаю начинать утро с окропления всех святой водой — и так ведь засилье бесноватых зашкаливает в зале ВР. На особо бесноватых можно выливать сразу ведро — может, и поможет, — пишет в соцсети Геращенко.

Вице-спикер отмечает, что для верующего человека молитва — интимное дело, когда с Богом хочется побыть без "соратников по борьбе".

Напомним, что в Киевском патриархате раскритиковали инициативу по чтению "Отче наш" в Раде.