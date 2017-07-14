В Бангладеш 12-летняя девочка борется с "синдромом дерева"

Рука и часть груди ребёнка покрыта коркой, похожей на древесную. Врачи говорят, что болезнь распространяется по всему телу.

В Бангладеш 12-летняя Муктамони медленно превращается в дерево, сообщает Daily Mail. Ребёнок терпит невыносимые боли, а часть её груди и правая рука распухли и покрылись новообразованиями, похожими на древесную кору.

Врачи утверждают, что болезнь однажды поразит всё тело подростка. Пока она распространяется только на одну сторону. Муктамони находится в больнице Медицинского колледжа Дакки, где ей помогают. Об этом отец девочки Ибрагим Хоссейн рассказал журналистам.

Как утверждают в издании, болезнь, подобная той, которая у Муктамони, встречается всего у 15 человек по всем мире. Чтобы унаследовать заболевание, должны присутствовать два аномальных гена EV, по одному от каждого родителя, говорится в медицинской литературе.