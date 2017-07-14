Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам

По словам дипломата, в ответ на действия американских властей Россия может принять зеркальные меры.

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить сотрудников российского посольства, выдворенных из США в декабре. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе своего брифинга.

— Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену, — заявила Мария Захарова.

По словам представителя МИД, в ответ на действия американских властей Россия может и готова применить зеркальные меры.

— Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся, была выдержана очень длительная пауза, она затянулась, это очевидно. Если американские партнёры по-другому не понимают, нам в какой-то момент придётся действовать именно в этом направлении. Чем ответить — есть, — подчеркнула дипломат.

Напомним, ухудшение отношений между РФ и США на дипломатическом уровне началось после того, как администрация Барака Обамы в рамках принятых антироссийских санкций США закрыла доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью. В РФ ситуацию охарактеризовали как беспрецедентную. Однако даже со сменой руководства Белого дома вопрос с дипсобственностью так и не был решён.