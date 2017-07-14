Мейвезер заявил, что ждёт на свой бой с Макгрегором Барака Обаму

Ранее спортсмен не исключал и того, что на мероприятие придёт нынешний президент США Дональд Трамп.

Экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что на его бой с чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором придёт много знаменитостей. Как сообщает TMZ, Мейвезер ожидает прихода на мероприятие бывшего президента США Барака Обамы. Ранее он также заявлял, что бой может посетить и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам президента UFC Дэйна Уайта, Трамп очень заинтересован в мероприятии, но, скорее всего, не сможет прийти, так как не хочет портить событие усиленными мерами безопасности.

Ранее Лайф писал о том, что Мейвезер во время пресс-конференции обозвал Макгрегора стриптизёром и забросал соперника деньгами.