Упитанный вор пытался сбежать из тюрьмы через дыру в потолке, но застрял

В таком неудобном положении (ноги "на свободе", а голова и туловище в камере) его и застали сотрудники охраны.

Курьёзную попытку побега пресекли охранники тюрьмы при полицейском участке в Санта-Фе (Аргентина), сообщает Daily Mail. Мужчина, задержанный за кражу велосипедов, решил покинуть камеру, проделав отверстие в потолке. Однако он не учёл один факт: для своих немалых габаритов ему придётся проковырять дыру побольше. Тем не менее заключённый решил рискнуть и, как и следовало предполагать, застрял.

Проще говоря, мужчине удалось провернуть побег из тюрьмы лишь частично: его ноги действительно оказались "на свободе", а голова и туловище продолжали оставаться в камере.

В таком неудобном положении он провёл несколько часов, а когда кровь перестала поступать в конечности, он всё-таки решил позвать на помощь.

На истошные крики в камеру сбежалось сразу несколько охранников тюрьмы. Увидев голову и торс заключённого, торчащие из щели на потолке, они сперва схватились за телефоны, а потом, спустя несколько минут, вызволили беднягу.

Преступника переселили в соседнее помещение, а его камера теперь закрыта на ремонт.