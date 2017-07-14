Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с задержанием российской семьи в Турции

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Захарова: МИД РФ следит за ситуацией с задержанием российской семьи в Турции

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Ранее Лайф сообщал, что пара с двумя детьми пыталась отправиться из Стамбула в Сирию.

Представители Министерства иностранных дел России и Посольство РФ в Турции будут отслеживать развитие ситуации с российской семьёй, которую задержали в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Посольство очень активно занимается данным вопросом, как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также её комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю, — сказала Захарова.

Напомним, семья из Саратовской области — Светлана Уханова, её дочери и гражданский муж Евгений Кочаари — была задержана в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами. Изначально они ехали на отдых к сестре Светланы в Анкару, но вместо этого прибыли в Стамбул, после чего связь с ними оборвалась.

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