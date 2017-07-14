Фальшивый Tor-браузер воровал биткоины у желающих купить наркотики

Специалисты по информационной безопасности обнаружили вредоносное приложение Rodeo Browser, распространяемое под видом продвинутой версии Tor-браузера. Как пишет портал Bleeping Computer, пользователи пытались заказать товары (в том числе и наркотики) на нелегальных площадках в даркнете, но после снятия биткоинов со счёта заказ к ним так и не приходил.
Rodeo Browser предлагали установить после специальных видеоинструкций на YouTube по заказу запрещённых товаров.
Ранее Лайф писал, что основатель одной из самых больших площадок для продажи нелегальных товаров в даркнете Silk Road осуждён на пожизненное заключение.
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