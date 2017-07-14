Спецслужбы нагрянули с обыском в редакцию украинских "Вестей"

О причинах происходящего не сообщается, однако не исключено, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом против Игоря Гужвы, главреда другого украинского издания — "Страна.ua".

Работа офиса украинского медиахолдинга "Вести" сегодня утром оказалась заблокирована из-за масштабных обысков. Об этом говорится в сообщении на сайте интернет-издания "Вести.ua". Оперативные мероприятия на территории редакции проводят сотрудники спецслужб, нацполиции и военной прокуратуры, а курирует обыски лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

О причинах обысков не сообщается, однако не исключено, что силовики пришли в редакцию "Вестей" в связи с уголовным делом против Игоря Гужвы — главреда другого украинского издания ("Страна.ua").

Отметим, украинские "Вести" уже неоднократно подвергались давлению со стороны госорганов Украины. В самой редакции это связывают с политикой издания. Так, в 2015 году группа людей, назвавшихся налоговой милицией, без предъявления каких-либо документов, выломав двери, ворвалась в офис "Вестей" и не пускала внутрь адвокатов медиахолдинга.