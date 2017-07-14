УАЗ озвучил цены на новый коммерческий автомобиль "Профи"

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УАЗ озвучил цены на новый коммерческий автомобиль "Профи"

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Фото: uaz.ru

Запуск серийного производства запланирован на сентябрь 2017 года. В продаже появятся комплектации "Стандарт" и "Комфорт".

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассказал подробности про новый коммерческий автомобиль "Профи", который составит конкуренцию "газели".

В продаже появятся две комплектации: "Стандарт" стоимостью 649 тысяч рублей и "Комфорт" за 699 тысяч. Первый вариант оснащён системой ABS+EBD, подушкой безопасности, электрическими стеклоподъёмниками, салонным фильтром, центральным замком, обогреваемыми боковыми зеркалами и электрорегулировкой. А в "Комфорте" автомобилисты также получат кондиционер, охранную сигнализацию, противотуманные фары, регулировку сиденья водителя по высоте, аудиосистему с двумя динамиками, подогрев сидений и зимний пакет с обогревом лобового стекла.

Отмечается, что заявленные цены учитывают скидки по программе утилизации или по trade-in.

Автомобиль "Профи" имеет грузоподъёмность в полторы тонны. Запуск серийного производства запланирован на сентябрь текущего года.

Ранее Лайф писал, что УАЗ показал прототип гибридного автомобиля "Профи".

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