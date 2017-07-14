Group-IB: Данные пользователей сайта госуслуг не были украдены после взлома

По словам специалистов по информационной безопасности, уязвимость портала госуслуг не представляла угрозы для компьютеров и личных данных граждан.

Заражение портала Госуслуг вредоносным кодом не позволило злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей сайта или нарушить работу их устройств. Об этом Лайфу сообщил руководитель отдела реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Александр Калинин.

— Сейчас никакой угрозы со стороны сайта госуслуг нет. Ещё вчера пользователям могла подгружаться несанкционированная реклама, но никакого вредоносного действия не было. Есть ещё ряд сайтов, которые подверглись атаке. Госуслуги долгое время были заражены. Но никаких данных пользователей заражение не забрало. У нас нет информации, что какие-либо личные данные граждан могли попасть в Сеть или в руки злоумышленников, — пояснил Александр Калинин.

Как ранее писал Лайф, специалисты антивирусного ПО "Доктор Веб" сообщили об обнаружении потенциально опасного вредоносного кода на портале госуслуг, из-за чего хакеры могли получить личные данные пользователей. Сразу после этого Минкомсвязи объявило об устранении обнаруженной угрозы, добавив, что данные и компьютеры пользователей не пострадали.