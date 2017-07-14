Климкин признал, что введение виз с РФ создаст значительные проблемы для Украины

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Климкин признал, что введение виз с РФ создаст значительные проблемы для Украины

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Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: Facebook.com/UkraineMFA

Глава МИД Незалежной ратует за биометрический контроль всех иностранцев, приезжающих на Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал бесполезность введения визового режима с Россией. Он также уточнил, что визы наоборот принесут значительные проблемы для Незалежной.

— Обычное введение виз не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, это создаст значительные проблемы, — заявил Климкин во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

Украинский дипломат утверждает, что вместо введения визового режима оптимальным будет биометрический контроль.

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