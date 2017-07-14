Посольство будет настаивать на депортации российской семьи из Турции в РФ

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Посольство будет настаивать на депортации российской семьи из Турции в РФ

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Фото: © REUTERS/Murad Sezer

Ранее сообщалось, что Светлану Уханову из Саратовской области с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари задержали, когда они планировали отправиться в Сирию.

Исполняющий обязанности пресс-атташе Посольства РФ в Турции Александр Лешуков рассказал Лайфу, что специалисты будут настаивать на депортации Светланы Ухановой и всей семьи в Россию.

— Российская семья сейчас находится в депортационном центре. Если местными властями будет принято решение о выдворении, посольство будет настаивать, чтобы их депортировали в Россию, а не в третью страну, — отметил он.

Как ранее сообщал Лайф, семья из Саратовской области отправилась отдыхать в Анкару. Однако их обнаружили в Стамбуле, по предварительной информации, при попытке отправиться в Сирию.

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