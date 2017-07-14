Туристам на заметку. Назван лучший в мире город для путешествий

Согласно опросу среди читателей крупнейшего журнала о путешествиях Travel+Leisure, первое место в рейтинге занял город Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике.

Крупнейший журнал о путешествиях Travel+Leisure составил рейтинг лучших городов мира для туристов. Первую строчку в топе занял мексиканский город Сан-Мигель-де-Альенде, исторический центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На втором месте топа — американский город Чарлстон, который знаменит благодаря форту Самтер: с битвы за него началась гражданская война между Севером и Югом. Третью строчку рейтинга занял тайский Чиангмай, в котором располагается более 300 буддийских храмов. На четвёртом месте — японский Киото, на пятом — итальянская Флоренция.

В топ-15 также вошли: Оахака (Мексика), Хойан (Вьетнам), Кейптаун (ЮАР), Убуд (Индонезия), Луангпхабанг (Лаос), Санта-Фе (США), Рим, Сиемреап (Камбоджа), Удайпур (Индия) и Барселона.