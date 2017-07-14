Золотистый ретривер удивил хозяйку, родив зелёного щенка

В мире зафиксировано ещё три таких случая. Это связано с наличием пигмента желчи биливердин в плаценте собаки.

Луиза Сазерленд из Шотландии, хозяйка трёхлетнего золотистого ретривера Рио была шокирована, увидев, что среди девяти родившихся щенят один — зелёного цвета. Как пишет издание Daily Mail, женщина назвала необычную собаку Форест ("Лес" в переводе с английского. — Прим. ред.).

Такой феномен связан с наличием зелёного пигмента желчи — биливердина в плаценте собаки. Вещество может окрасить шкуру щенка, когда оно смешивается с амниотической жидкостью матери, которая защищает и питает щенка.

До этого в мире было зафиксировано ещё три таких случая.