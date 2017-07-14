Женский монастырь на Украине забросали коктейлями Молотова

Инцидент произошёл в посёлке Брюховичи Львовской области. Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью женский монастырь, передают украинские СМИ. Сообщается, что в результате случившегося несколько послушниц обратились за медицинской помощью.
— Злоумышленники бросили на территорию монастыря пять бутылок с зажигательной смесью. Огнём повреждён фасад дома, — говорится в сообщении Главного управлении Нацполиции Украины.
Добавим, что в региональном департаменте гражданской защиты сообщается о 20 пострадавших, доставленных во Львовскую областную больницу с признаками лёгкого отравления продуктами горения.
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