Женский монастырь на Украине забросали коктейлями Молотова

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошёл в посёлке Брюховичи Львовской области. Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью женский монастырь, передают украинские СМИ. Сообщается, что в результате случившегося несколько послушниц обратились за медицинской помощью.

— Злоумышленники бросили на территорию монастыря пять бутылок с зажигательной смесью. Огнём повреждён фасад дома, — говорится в сообщении Главного управлении Нацполиции Украины.

Добавим, что в региональном департаменте гражданской защиты сообщается о 20 пострадавших, доставленных во Львовскую областную больницу с признаками лёгкого отравления продуктами горения.