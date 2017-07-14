В Липецкой области во время сенокоса пропал трёхлетний мальчик

По факту пропажи мальчика СУ СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудники поисково-спасательных служб, правоохранители и волонтёры ведут поиски трёхлетнего мальчика, который пропал накануне днём в Тербунском районе Липецкой области. В общей сложности к поискам привлечено более 150 человек. По словам отца пропавшего мальчика, сын пропал во время сенокоса, оставшись без присмотра.

— По данным следствия, ребёнок пропал около 15:00 в двух километрах от села Михайловка, в то время когда его отец занимался сенокосом, оставив ребёнка в кузове мотоблока без присмотра. Вернувшись, отец не обнаружил сына, — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

В настоящий момент к поискам привлечён вертолёт. Как отмечают оперативники, процесс поиска осложнён рельефом местности: в районе много оврагов. По факту исчезновения ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как уточнили в СК РФ, процессуальное решение было принято из-за длительности поисков, которые пока не дали результатов.