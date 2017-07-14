Из храма на северо-востоке Москвы украли икону Александра Невского

Сегодня из столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы была украдена икона Александра Невского. Сотрудники незамедлительно обратились в полицию. Стоимость похищенного образа устанавливается.
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