В самолёте насмерть заморозили пассажира-попугая Какоту с билетом за $2000

Хозяйка питомца, 21-летняя Дэниель ди Фиоре, собирает через соцсети деньги, чтобы обратиться к адвокату и подать в суд на авиакомпанию.

Жительница Австралии, 21-летняя Дэниель ди Фиоре, заявила, что представители авиакомпании Qantas убили её любимца, попугая Какоту. По её словам, питомец получил гипотермию во время перелёта в Лондон. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка заплатила $2510 за то, чтобы переправить своих любимцев. Кроме того, по её словам, ещё $1600 она потратила на оформление необходимых документов.

Когда самолёт с пернатыми любимцами приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, у попугаев была гипотермия. Какота лежал на полу клетки, в которой его перевозили. Он скончался в течение нескольких минут после того, как оказался в британской столице. Второй попугай выжил.

Хозяйка попугаев рассказала, что попросила представителей Qantas провести служебное расследование, но её мольбы не были услышаны. Теперь она собирает деньги через соцсети, чтобы подать в суд.

Как отмечается, тем же рейсом перевозили собаку. По приземлению борта животное также дрожало от холода, а температура в клетке была порядка 8 градусов.