Рубль снизился по отношению к доллару и евро на старте торгов в пятницу

В сравнении с уровнем закрытия торгов на Московской бирже в четверг стоимость бивалютной корзины поднялась на 15,26, достигнув 63,74 рубля.

Российский рубль снизился по отношению к доллару и евро на старте сегодняшних торгов на Московской бирже. Первые сделки по американскому доллару прошли в диапазоне 59,81–59,95 рубля за доллар. Евро также повысился, достигнув уровня в 68,4 рубля.

В сравнении с уровнем закрытия в четверг стоимость бивалютной корзины поднялась на 15,26, достигнув 63,74 рубля. В то же время доллар снизился на 26,36 копейки по сравнению с действующим официальным курсом, а евро — на 41,39 копейки.

Как писал ранее Лайф, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о том, что к 2017 концу года доллар будет стоить 62–63 рубля.