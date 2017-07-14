Люк Бессон представит в Москве новый фильм "Валериан и город тысячи планет"

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Люк Бессон представит в Москве новый фильм "Валериан и город тысячи планет"

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Режиссер Люк Бессон. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Режиссёр приедет в российскую столицу 27 июля. Картина выйдет в прокат 10 августа.

Французский режиссёр и продюсер Люк Бессон лично представит в Москве свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет". Он приедет в столицу 27 июля.

Как ранее писал Лайф, новая картина французского продюсера и режиссёра "Валериан и город тысячи планет" стала самой дорогой в истории французского кино. Её бюджет составил 197,47 миллиона евро.

Сюжет фильма основан на романе Пьера Кристин и Жана-Клода Мезьера. Картина расскажет о космических спецагентах Валериане и Лорелин, которые окажутся в центре межгалактического заговора. В фильме снялись Дэйн Дехаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук.

В России картина выйдет в прокат 10 августа.

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