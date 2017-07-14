В Москве ищут "гей-патруль", который грабит гомосексуалистов

По словам потерпевших, преступники ловят своих жертв, притворяясь в Сети лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, после чего избивают и грабят.

Столичная полиция ведёт розыск нескольких мужчин по подозрению в серии грабежей и разбойных нападений на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Притом один из них — известный ресторатор, у которого после избиения похитили дорогостоящую сумочку Dolce & Gabbana.

Как сообщает телеграм-канал Mash, во всех случаях сценарий нападения был один. Сначала злоумышленники знакомились с геями через социальные сети, где сами себя выдавали за гомосексуалистов. Далее следовало предложение о встрече. Но когда жертва соглашалась увидеться, на встречу приезжали мужчины спортивного вида. Буквально сразу они начинали избивать геев, после чего грабили.