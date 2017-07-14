Fiat Chrysler объявил об отзыве 1,3 млн авто по всему миру

Так, под отзыв попали такие модели, как Dodge Journey, Fiat Freemont, Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee.

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает 1,3 миллиона машин по всему миру. Причиной стали проблемы с раскрытием подушек безопасности и возможным возгоранием генератора.

Под отзыв попали 538 тысяч машин модели Dodge Journey, которые выпускались в период с 2011 по 2015 год, и 233 тысяч автомобилей Fiat Freemont 2011–2015 годов. Примечательно, что первые авто будут изъяты только у владельцев, проживающих в Северной Америке. У этих двух моделей в автоконцерне заменят неисправные провода, из-за которых и могли раскрываться подушки безопасности.

Помимо этого Fiat Chrysler отзовет 565 тысяч Chrysler 300, Dodge Charger Dodge Challenger, Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee, которые выпускались с 2011 по 2014 год. В этих машинах может произойти пожар в генераторе.